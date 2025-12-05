Эксперт Шахова назвала даты ретроградного Меркурия в 2026 году

Астролог Ксения Шахова сообщила, что в 2026 году произойдет три ретроградных периода Меркурия. Все они пройдут под влиянием водных знаков зодиака.

В 2026 году Меркурий трижды войдет в ретроградную фазу. Все эти периоды будут проходить в зодиакальных знаках водной стихии — Рыбах, Раке и Скорпионе. По мнению эксперта, именно это усилит влияние на представителей данной стихии, а также на Близнецов и Дев, для которых эта планета считается покровителем.

Первый этап, который продлится с 26 февраля по 20 марта в знаке Рыб, может сместить акцент с логического восприятия на интуитивное. В этот период эксперт рекомендует проявлять осмотрительность, проверять информацию и избегать поспешных выводов. Летняя ретроградность с 29 июня по 24 июля в Раке активизирует вопросы, связанные с семьей и личной историей, создавая условия для примирения и переосмысления прошлого.

Астролог в разговоре с «Известиями» предупредила, что с 24 октября по 13 ноября Меркурий будет ретроградным в Скорпионе. Это может благоприятствовать глубокому анализу и работе с архивными данными, но потребует повышенной осторожности в финансовых делах.

На время этих астрологических фаз эксперт рекомендует сосредоточиться на завершении текущих задач, пересмотре старых проектов и восстановлении связей, избегая при этом важных начинаний, крупных покупок и подписания весомых договоров. Также специалист советует воздерживаться от эмоциональных решений.