Китайские инвесторы планируют построить технопарк в Ленобласти

Китайские инвесторы из Сучжоу заинтересовались созданием технологического парка в Ленинградской области. Компании готовы финансировать не только производственные мощности, но и инженерную инфраструктуру.

Представители китайского промышленного центра Сучжоу провели переговоры о создании технологического парка на территории Ленинградской области. Встреча с региональными властями состоялась в Торгово-промышленной палате. Стороны обсудили перспективы размещения высокотехнологичных производств, сообщает «Невский проспект».

Китайские компании из разных отраслей подтвердили готовность инвестировать в проект. Среди них производители аккумуляторов, 3D-станков, микрочипов и систем автоматизации. Планы включают не только финансирование производственных цехов, но и создание собственной инженерной инфраструктуры для будущего технопарка.

Инвесторы намерены организовать на площадке в Ленинградской области управляющую компанию, что свидетельствует о долгосрочных планах по локализации производства. Подобный подход указывает на серьезность намерений китайских партнеров относительно развития промышленного кластера в регионе.