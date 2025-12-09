Звездопад Геминиды достигнет максимума в ночь на воскресенье

Максимальная активность ежегодного метеорного потока Геминиды придется в ночь с 13 на 14 декабря. По оценкам астрономов, при ясной погоде наблюдатели смогут увидеть свыше 100 метеоров в час.

Пик одного из наиболее зрелищных звездопадов года ожидается в благоприятных для наблюдения условиях, что связано с темным небом и поздним восходом Луны.

Отличительной чертой этого метеорного потока является его ранняя вечерняя активность. Она начинается примерно с 21:00–22:00, что позволяет наблюдать за явлением, не дожидаясь рассвета, сообщает Discover Magazine.

Специалисты рекомендуют для наблюдений выбирать места вдали от городской засветки, позволяя глазам адаптироваться к темноте. Радиант потока, расположенный в созвездии Близнецов недалеко от яркой планеты Юпитер, служит лишь условной точкой исхода, в то время как метеоры могут появляться в любой области небосвода.

Для Геминид характерны средняя скорость и часто желтоватый оттенок свечения. Благоприятные условия в текущем году обусловлены лунной фазой. Во время пика активности Луна, находящаяся в стадии убывающего серпа, взойдет лишь после двух часов ночи, не мешая вечерним наблюдениям.