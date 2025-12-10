В Петербурге разоблачили схему по 20 фиктивным бракам нелегальных мигрантов

В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся фиктивными браками для легализации мигрантов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержан 44-летний организатор схемы, который координировал весь процесс. Его сообщники находили гражданок, готовых заключить брак с иностранцами за денежное вознаграждение.

После оформления брака злоумышленники готовили полный пакет документов для подачи в миграционные органы. Это позволяло иностранцам из стран ближнего зарубежья и Африки получать разрешение на временное проживание в России на срок до трех лет.

Вместе с организатором были задержаны шесть фиктивных «невест» — пять жительниц Петербурга и одна из Всеволожска в возрасте от 25 до 59 лет. По предварительным данным, группа создала не менее 20 фиктивных семейных пар.

Ранее следственным управлением было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Организация незаконной миграции». Организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а женщинам — подписка о невыезде.