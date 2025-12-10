Сеть автостоянок в Кронштадте расширят на 200 мест

В Кронштадте планируют расширить сеть парковок, добавив почти 200 новых машиномест.

Как заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе прямой линии, это связано с большим потоком туристов, которые приезжают в город на личных автомобилях. На данный момент в районе уже работают три парковки общей вместимостью свыше 400 мест.

Новая автостоянка появится в 2025 году и станет важным элементом транспортной инфраструктуры. Особое внимание уделяется размещению парковок возле зеленых зон для удобства семей с детьми.

Отметим, что в январе 2025 года, глава городского Комитета по транспорту Валентин Енокаев заявлял о проработке вопроса расширения зоны платной парковки на Кронштадт и Пушкин. Это решение обсуждалось в связи с перегрузкой улично-дорожной сети из-за постоянного наплыва туристов.

Основной причиной таких мер является неспособность существующей инфраструктуры справляться с возросшей транспортной нагрузкой. Власти ищут комплексные решения для улучшения дорожной ситуации в популярных туристических локациях.