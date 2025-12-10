СК возбудил дело после гибели рабочего в порту Усть-Луги

В Кингисеппском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело после гибели рабочего в морском торговом порту.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области, инцидент произошел 7 декабря. Рабочий получил смертельные травмы ковшом экскаватора во время проведения работ внутри грузового вагона.

Потерпевший занимался зачисткой угля в вагонах в порту Усть-Луга в составе бригады коммерческой организации. От полученных повреждений мужчина скончался на следующий день в медицинском учреждении.

Следствие квалифицировало произошедшее по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть человека. В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия.

Ранее следователи начали работу по установлению всех обстоятельств и причин инцидента. В рамках дела будут определены сотрудники, ответственные за обеспечение безопасного производственного процесса на данном объекте.