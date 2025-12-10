В Ленобласти задержали производителей суррогата после гибели двух человек

В Ленинградской области задержаны предполагаемые производители и сбытчица суррогатного алкоголя, от употребления которого погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, двое мужчин скончались в городе Коммунар. Судебная экспертиза установила в их крови смертельную концентрацию токсичного этиленгликоля.

Первой была задержана 72-летняя местная жительница, у которой, по предварительным данным, пострадавшие приобрели спиртосодержащую жидкость. В ее доме был проведен обыск и изъята подозрительная продукция в пластиковой таре.

В ходе дальнейшей работы оперативники вышли на предполагаемых организаторов подпольного производства. Ими оказались двое 50-летних жителей Петербурга, один из которых ранее имел судимость.

Ранее в двух гаражах города полиция обнаружила 257 канистр с суррогатом общим объемом 1285 литров, а также оборудование для кустарного производства. Все трое задержаны, ведется работа по установлению их сообщников и каналов сбыта.