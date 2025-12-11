МРОТ в Петербурге в 2026 году повысят на 9 процентов до 31 250 рублей

Минимальный размер оплаты труда в Санкт-Петербурге в 2026 году будет повышен на 9 процентов.

По данным пресс-службы Смольного, МРОТ составит 31 тысячу 250 рублей, что на 2,5 тысячи рублей больше показателя текущего года и обеспечит рост доходов для работников, получающих минимальную зарплату.

Одновременно с этим будет увеличен прожиточный минимум в городе, который служит ключевым социальным ориентиром. С 1 января 2026 года он превысит 22,5 тысячи рублей, устанавливая планку для расчета различных социальных пособий и выплат малоимущим гражданам и семьям с детьми.

Власти также сообщили о положительной динамике средней заработной платы в Петербурге по итогам девяти месяцев.

За январь-сентябрь 2025 года она достигла 116 654 рублей, что на 12 процентов выше показателя аналогичного периода прошлого года и свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда в целом.