Эрмитаж открыл выставку к 200-летию восстания декабристов

В Государственном Эрмитаже начала работу экспозиция, приуроченная к 200-летию восстания декабристов.

Экспозиция включает свыше ста предметов: произведения живописи, графики, скульптуры, изделия прикладного искусства, а также рукописи и архивные документы. На церемонии открытия генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подчеркнул, что выставка представляет собой взгляд Зимнего дворца на историю декабристов. По его словам, дворец сам является свидетелем и участником событий 1825 года. Именно в этом месте заговорщики бывали на балах, а позже проходили допросы.

Пиотровский также охарактеризовал восстание как последнюю попытку гвардейского переворота и первый штурм Зимнего дворца.

Помимо центральной темы выступления на Сенатской площади, выставка раскрывает контекст междуцарствия и последующего следствия. В числе экспонатов представлены автографы, портреты и личные вещи декабристов, акварельные виды покоев Николая I, живописные полотна, запечатлевшие события 14 декабря, а также мундиры полков, участвовавших в восстании и его подавлении.