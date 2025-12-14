New York Times сообщила об отказе Путина реабилитировать Урганта

Президент России Владимир Путин не соглашается на реабилитацию телеведущего Ивана Урганта, несмотря на обращения российских знаменитостей.

Как сообщает New York Times со ссылкой на анонимных собеседников, каждый подобный запрос получает резкий отказ. Причиной называют нелояльность самого шоумена. Издание отмечает, что Ургант, ранее считавшийся звездой Первого канала, теперь выступает на свадьбах и частных корпоративах, чтобы поддерживать свою деятельность.

По информации американской газеты, люди из окружения артиста утверждают, что он продолжает надеяться вернуться на отечественное телевидение. О таком желании Ургант заявлял еще в 2023 году.

Отметим, что 24 февраля 2022 года ведущий сделал антивоенное заявление, после чего в марте того же года уехал в Израиль, назвав поездку временным отпуском.

Его программа «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир в феврале 2022 года. Первый канал тогда неоднократно опровергал информацию о закрытии шоу, а отсутствие новых выпусков объяснял работой в специальном информационном режиме, когда развлекательный контент был временно свернут.