New York Times сообщила об отказе Путина реабилитировать Урганта

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Президент России Владимир Путин не соглашается на реабилитацию телеведущего Ивана Урганта, несмотря на обращения российских знаменитостей. 

Как сообщает New York Times со ссылкой на анонимных собеседников, каждый подобный запрос получает резкий отказ. Причиной называют нелояльность самого шоумена. Издание отмечает, что Ургант, ранее считавшийся звездой Первого канала, теперь выступает на свадьбах и частных корпоративах, чтобы поддерживать свою деятельность.

По информации американской газеты, люди из окружения артиста утверждают, что он продолжает надеяться вернуться на отечественное телевидение. О таком желании Ургант заявлял еще в 2023 году. 

Отметим, что 24 февраля 2022 года ведущий сделал антивоенное заявление, после чего в марте того же года уехал в Израиль, назвав поездку временным отпуском.

Его программа «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир в феврале 2022 года. Первый канал тогда неоднократно опровергал информацию о закрытии шоу, а отсутствие новых выпусков объяснял работой в специальном информационном режиме, когда развлекательный контент был временно свернут.

Часть пенсионеров получат выплаты за январь уже в декабре

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил о досрочном перечислении январских пенсий части получателей уже в конце декабря.Такое решение касается граждан, для которых установленный срок выплаты приходится на первые 12 дней января. Деньги будут перечислены им заранее, до наступления новогодних праздников. По словам министра, это значительная категория пенсионеров, которые получают выплаты на банковские карты.Традиционный график для «Почты России»Для тех, кто привык получать деньги через отделения «Почты России», график выплат останется неизменным. Им не требуется предпринимать никаких дополнительных действий, выплаты будут производиться в обычном режиме согласно установленным датам.Плановое повышение пенсий с нового годаНапомним, что с 1 января 2025 года запланирована индексация страховых пенсий на 7,6%. По данным Социального фонда, это повышение затронет свыше 38 миллионов человек, а средний размер...
Наука

Ученые спорят о природе «луча» у межзвездной кометы 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS, вызывающий споры ученых, приблизится к Земле на минимальное расстояние 19 декабря.Как сообщает издание «Аргументы и факты», астрофизик Ави Леб из Гарвардского университета высказал предположение, что у кометы может быть искусственное происхождение. Он заявил об обнаружении у объекта так называемого «защитного луча», который расчищает путь от космической пыли. Российский астроном Александр Киселев в беседе с редакцией пояснил, что этот феномен может иметь естественные причины.Научные объяснения феноменаПо мнению Александра Киселева, наблюдаемый «луч» может быть направленным выбросом газа и пыли из ядра кометы. Это стандартный процесс, который активизируется при сближении с Солнцем под воздействием тепла и солнечного ветра. Кроме того, движущийся с высокой скоростью объект может взаимодействовать с магнитными полями и заряженными частицами в космосе, что также способно создавать...
