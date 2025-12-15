Телеведущий Отар Кушанашвили высказал резкую критику в адрес певицы Ларисы Долиной, заявив, что та не вернет деньги за проданную квартиру покупательнице Полине Лурье.

Тактический ход

Как сообщает RuNews24.ru, журналист детально разобрал недавнее телевизионное выступление певицы. По его мнению, обещание вернуть 112 миллионов рублей, прозвучавшее в программе «Пусть говорят», является лишь тактическим ходом.

Кушанашвили обратил внимание, что Долина не назвала конкретных сроков и сделала оговорку об отсутствии у нее такой суммы, что телеведущий назвал «запасным аэродромом» для будущего ухода от ответственности.

Анализ поведения и переговорной позиции

Кушанашвили раскрыл, что адвокаты певицы ранее предлагали стороне Лурье мировое соглашение с растянутыми на многие годы выплатами. По его ироничному замечанию, последний транш мог бы поступить к 2077 году, что сторона покупательницы справедливо сочла неприемлемым.

Телеведущий считает, что публичная реакция на эту историю — не случайность, а итог многолетнего высокомерного поведения артистки, которое он наблюдал лично.

Сравнение положения сторон и урок для шоу-бизнеса

Особое возмущение у Кушанашвили вызвала попытка Долиной заявить в эфире, что они с Лурье находятся «в одинаковом положении». Он подчеркнул, что это цинизм, так как певица вернула себе квартиру по суду, а предпринимательница лишилась и жилья, и денег.

Журналист делает простой вывод: необходимо либо вернуть деньги, либо квартиру, игнорируя сложные юридические конструкции.

История, по его мнению, стала уроком для всего шоу-бизнеса о хрупкости связи со зрителями. Общественный вердикт, выраженный в сдаче билетов и внимании западных СМИ, уже вынесен. Теперь финальное слово остается за Верховным судом, куда Полина Лурье подала жалобу и чье решение ждет вся страна.