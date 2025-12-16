Станция метро «Звездная» возобновила работу после остановки эскалатора

Работа станции «Звездная» петербургского метро восстановлена после утреннего технического сбоя. Инцидент был связан с внеплановой остановкой эскалатора.

Работа станции метро «Звездная» была восстановлена в штатном режиме к 08:53 утра во вторник. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Отметим, что сообщение о закрытии станции поступило от представителей метрополитена в 08:35. Доступ к вестибюлю «Звездной» был временно ограничен из-за внеплановой остановки эскалатора.

После этого к станции направили аварийно-восстановительную бригаду для устранения неисправности и скорейшего возобновления работы.