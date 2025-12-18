Роспотребнадзор назвал ситуацию с гриппом в Евразии контролируемой

Роспотребнадзор заявляет, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в странах евразийского региона является стабильной и контролируемой.

Несмотря на раннее начало сезона, общий уровень заболеваемости соотносится с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в текущем эпидсезоне доминирует штамм гриппа А (H3N2), так называемый «гонконгский грипп». Он не является новым вирусом, хорошо изучен и поддается лечению существующими препаратами. Большинство случаев заболевания протекают в легкой форме.

Специалисты отмечают, что темпы прироста заболеваемости в России на прошедшей неделе замедлились. Свыше 99 процентов случаев гриппа и ОРВИ имеют легкое или среднетяжелое течение, а доля госпитализированных остается низкой и составляет менее двух процентов.

В рамках кампании по вакцинации привито уже свыше 80 миллионов граждан, что составляет свыше половины населения страны. Среди привитых заболеваемость минимальна, что подтверждает эффективность применяемых вакцин. Ведомство призывает россиян соблюдать базовые меры профилактики.