Динамика инвестиций в Петербурге наблюдается третий год подряд 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов охарактеризовал 2025 год как период поступательного роста городской экономики.

Такое заявление он сделал, подводя основные итоги уходящего года в программе «Петербург. Новый взгляд». По словам Беглова, объем инвестиций в основной капитал уже к началу октября превысил один триллион рублей, а по итогам года планируется привлечь 1,7 триллиона рублей. Это будет третий год подряд с двузначной динамикой инвестиций.

Сумма соглашений, заключенных на Петербургском международном экономическом форуме, вновь превысила 1 триллион рублей. Важно, что большая часть средств впервые будет направлена на развитие научно-производственного комплекса, а не транспортной инфраструктуры.

Индекс промышленного производства за десять месяцев вырос на 5,2 процента, что стало серьезным достижением. Корректировка бюджета увеличила доходы города на 78 миллиардов рублей. 2025 год также стал первым годом полномасштабной реализации городской программы «Десять приоритетов развития».

Объем инвестиций резидентов Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» за третий квартал 2025 года вырос более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как заявил ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, в июле-сентябре текущего года он составил 14,45 миллиарда рублей против 4,62 миллиарда рублей годом ранее.

Всего за девять месяцев 2025 года резиденты ОЭЗ вложили в свои проекты порядка 30 миллиардов рублей. Такой рост свидетельствует о доверии бизнеса к режиму особой экономической зоны и уверенности в долгосрочном развитии.