Уголовное дело о браконьерстве в Ленобласти направлено на новое рассмотрение

Лодейнопольский городской суд отменил решение мирового судьи о прекращении уголовного дела о браконьерстве.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленинградской области, это сделано по представлению городского прокурора. Незаконное постановление касалось местного жителя, обвиняемого в совершении двух преступлений по статье УК РФ «Незаконная охота».

Согласно версии следствия, обвиняемый с 8 сентября по 8 октября 2024 года находился в районе деревни Красный Бор. Он передвигался на автомобиле УАЗ и использовал самозарядный карабин для охоты, нарушая законодательство и правила охоты.

В результате его действий были смертельно ранены лось и медведь. Причиненный ущерб государству оценен в 140 тысяч рублей. Мировой суд ранее прекратил дело, применив судебный штраф в размере 100 тысяч рублей в качестве иной меры.

Прокурор не согласился с таким решением и обжаловал его. Суд апелляционной инстанции поддержал позицию надзорного ведомства и отменил предыдущее постановление.

Уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство, за ходом которого продолжает следить прокуратура.