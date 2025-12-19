Путин признал несоответствие инфляции и реальных ощущений россиян

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос россиян о том, почему цены на основные продукты растут, а уровень доходов населения не увеличивается.

В ходе прямой линии он согласился, что такое несоответствие волнует многих граждан. Он пояснил, что усредненные показатели инфляции не всегда отражают реальную картину, так как в отдельных товарных группах, особенно среди продуктов питания, цены могут расти даже при общей позитивной статистике.

В качестве иллюстрации российский лидер напомнил о ситуации с резким подорожанием яиц, которая наблюдалась ранее. По его словам, тогда проблему удалось решить за счет целенаправленных действий властей. Путин заявил, что необходимо внимательно следить за динамикой в каждом сегменте рынка, а не ограничиваться общими цифрами.

Кроме того, президент анонсировал введение с начала следующего года новых мер поддержки для семей, имеющих детей. Он подчеркнул, что одной из ключевых задач является недопущение снижения доходов граждан и сохранение социальных гарантий.

Отдельно Путин остановился на принципах предоставления социальной помощи. Он заявил, что система должна быть выстроена таким образом, чтобы улучшение финансового положения семьи не лишало ее права на получение установленных мер поддержки от государства.