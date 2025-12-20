За день полицейские задержали двух дропов мошенников в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали двух подозреваемых в пособничестве мошенникам. Оба фигуранта предположительно выполняли роль курьеров, забирая деньги у жертв.

Правоохранители задержали двух подозреваемых по уголовным делам о мошенничестве в отношении пенсионеров. Первый инцидент произошел в Приморском районе, где 70-летняя жительница улицы Матроса Железняка передала неизвестному 390 тысяч рублей.

По словам пострадавшей, злоумышленники представились сотрудниками ведомств и убедили ее передать деньги для сохранности сбережений. На следующий день полицейские задержали 19-летнего подозреваемого у дома на Галерной улице.

Второй случай зафиксирован во Фрунзенском районе, где 83-летний житель Бухарестской улицы стал жертвой аналогичной схемы. Мужчина передал мошенникам 32 тысячи рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого 18 декабря на Петроградской стороне. Им оказался 22-летний житель Республики Бурятия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оба задержанных предположительно выполняли функцию курьеров, получая деньги от обманутых пенсионеров. На основании произошедших инцидентов были возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве.