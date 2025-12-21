Воскресенье, 21 декабря 2025
$80.72 €94.51 ¥11.45
3.4 C
Санкт-Петербург
Наука

Астрономы-любители зафиксировали улетающую межзвездную комету

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Межзвездная комета 3I/ATLAS была запечатлена на снимках астрономов-любителей в Иркутской области. Объект продолжает удаляться от Земли после прохождения точки максимального сближения.

Наблюдения в Иркутской области

В ночь на 21 декабря 2025 года астрономы-любители на наблюдательной площадке в Шелеховском районе Иркутской области получили фотографии межзвездной кометы 3I/ATLAS. Как сообщил председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров, на снимках объект выглядит как слабое туманное пятно. Его текущая яркость оценивается примерно в 13-ю звездную величину, что делает комету чрезвычайно тусклым объектом, невидимым невооруженным глазом и сложным для обнаружения даже в любительские телескопы.

На момент наблюдений небесное тело уже миновало точку максимального сближения с Землей, которая была пройдена 19 декабря на расстоянии около 269 миллионов километров, и продолжает удаляться от нашей планеты.

Происхождение и опровержение слухов

Напомним, что комета 3I/ATLAS была обнаружена 1 июля 2025 года. Первоначально астрономы классифицировали ее как астероид, но впоследствии объект начал проявлять свойства, характерные для кометы. Дальнейшие расчеты орбиты показали, что тело движется с высокой скоростью и не принадлежит к Солнечной системе, имея межзвездное происхождение.

В социальных сетях и некоторых медиа распространялись слухи о возможном искусственном происхождении объекта, однако научное сообщество эти предположения опровергло, подтвердив его естественную природу.

Дальнейшая траектория и научный комментарий

Как ранее отмечали ученые, следующим этапом пути кометы станет сближение с Юпитером. По словам ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта, это событие произойдет в марте 2026 года. После данного гравитационного маневра объект больше не будет приближаться к планетам Солнечной системы.

Специалист уточнил, что термин «сближение» является условным, поскольку минимальное расстояние до газового гиганта составит свыше 50 миллионов километров. Окончательно покинуть Солнечную систему, границей которой считается облако Оорта, комете предстоит через тысячи астрономических единиц.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Наука

В ночь на субботу межзвездная комета 3I/ATLAS миновала Землю

Межзвездная комета 3I/ATLAS благополучно миновала точку максимального сближения с Землей. Ученые окончательно опровергли версию об ее искусственном происхождении.Безопасное прохождение ближайшей точкиМежзвездный объект 3I/ATLAS, также известный как «комета-корабль», успешно прошел точку максимального сближения с нашей планетой. Как сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, это событие произошло в 7:16 по московскому времени. Минимальное расстояние до Земли составило примерно 269 миллионов километров.Ученые отмечают, что такая дистанция является незначительной в масштабах межзвездного пространства. На данный момент нет сообщений о каких-либо аномалиях или признаках деятельности внеземного разума, связанных с пролетом объекта.Критика гипотезы об искусственном происхожденииВ своем сообщении исследователи иронично прокомментировали сохраняющийся информационный шум вокруг кометы. Поскольку непрерывного наблюдения за объектом не ведется, в течение дня могут возникать различные спекуляции, вплоть...
Читать далее
Деньги

Пособие при рождении ребенка превысит 28 тысяч рублей в 2026 году

В России планируют повысить единовременную выплату при рождении ребенка в 2026 году.Единовременное пособиеС февраля 2026 года единовременное пособие при рождении ребенка составит 28,7 тысячи рублей. Такие данные следуют из закона о бюджете Социального фонда России на 2026–2028 годы.Изменение вступят в силу с 1 февраля 2026 года. К 2028 году выплата достигнет 31 тысячи рублей.Напомним, что закон о бюджете фонда был подписан президентом Владимиром Путиным 28 ноября.Контекст выплат в 2025 годуПовышение выплаты в 2026 году продолжит тенденцию индексации. Для сравнения, с 1 февраля 2025 года единовременное пособие при рождении ребенка установлено в размере 26,4 тысячи рублей. При рождении двух или нескольких детей сумма выплачивается на каждого новорожденного. До конца января 2025 года действует предыдущий размер пособия — 24,6 тысячи рублей.Другие...
Читать далее

Популярное

ленобласть дети полиция суд погода убийство Россия петербург владимир путин алкоголь пулково избиение москва деньги цены США Новый год ученые мчс Госдума уголовное дело арест банки доходы тепло ребенок Китай мошенники пенсионеры снег росгвардия александр дрозденко дворцовая площадь газ выплаты путин нападение подросток политика ольга бузова зсд покушение космос пенсия евгений плющенко

Новости дня

Город

МЧС предупредило о гололеде и мокром снеге в Петербурге в понедельник

Новости

Суд Петербурга отправил мужчину под стражу за убийство россиянки в Дубае

Вне СПб

Киркоров прокомментировал теорию о его родстве с моделью Кендалл Дженнер

Ленинградская область

Северное сияние осветило ночное небо над Ленобластью

Вне СПб

Китай возглавил рейтинг популярных направлений для новогоднего отдыха россиян

Город

В воскресенье самолет с Лукашенко приземлился в Пулково для участия в саммитах

Вне СПб

Строчка из русской колыбельной обнаружена в архивах дела Эпштейна

Город

Световой день в Петербурге продлится меньше шести часов

Новости

За два месяца спрос на постеры и маски с изображением Долины вырос в 6-7 раз

Город

Из-за визитов глав государств на ЗСД в Петербурге введут временные ограничения

Город

Петербуржцам сообщили о теплом и дождливом воскресенье

Новости

Путин надеется на прекращение роста утильсбора в будущем

Новости

Плющенко завершил сотрудничество с 14-летней фигуристкой Еленой Костылевой

Новости

При переводах крупных сумм в банках начали уточнять родственные связи

Деньги

Многодетным семьям могут увеличить выплату по ипотеке до 550 тысяч рублей

Культура

На концерт Басты в Петербурге пришли 64 тысячи человек

Новости

В Петербурге задержали подозреваемую в нападении на фельдшера скорой помощи

Город

Путин прибыл в Петербург для участия в заседании ВЕЭС и лидеров стран СНГ

Новости

В воскресенье три рейса вылетят из Пулково позже запланировано времени

Деньги

Порядок оформления пособия по безработице в 2025 году

Новости

Фотографии принца Эндрю с Эпштейном и Максвелл попали в публикацию Минюста США

Культура

В МАМТ открылся предновогодний показ балета «Щелкунчик»

Ленинградская область

После нападения жителя Ленобласти на полицейского возбудили уголовное дело

Город

На Дворцовой площади в Петербурге зажгли главную новогоднюю елку

Деньги

Семьям в России может стать труднее получить единое пособие на ребенка

Деньги

Россиянам рассказали о возможности введения дополнительной пенсии

Новости

Водителям рекомендуют перенести поездки в центр Москвы на вечер субботы

Ленинградская область

Подросток задержан за покушение на убийство родственников в Ленобласти

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb