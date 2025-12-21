Астрономы-любители зафиксировали улетающую межзвездную комету

Межзвездная комета 3I/ATLAS была запечатлена на снимках астрономов-любителей в Иркутской области. Объект продолжает удаляться от Земли после прохождения точки максимального сближения.

Наблюдения в Иркутской области

В ночь на 21 декабря 2025 года астрономы-любители на наблюдательной площадке в Шелеховском районе Иркутской области получили фотографии межзвездной кометы 3I/ATLAS. Как сообщил председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров, на снимках объект выглядит как слабое туманное пятно. Его текущая яркость оценивается примерно в 13-ю звездную величину, что делает комету чрезвычайно тусклым объектом, невидимым невооруженным глазом и сложным для обнаружения даже в любительские телескопы.

На момент наблюдений небесное тело уже миновало точку максимального сближения с Землей, которая была пройдена 19 декабря на расстоянии около 269 миллионов километров, и продолжает удаляться от нашей планеты.

Происхождение и опровержение слухов

Напомним, что комета 3I/ATLAS была обнаружена 1 июля 2025 года. Первоначально астрономы классифицировали ее как астероид, но впоследствии объект начал проявлять свойства, характерные для кометы. Дальнейшие расчеты орбиты показали, что тело движется с высокой скоростью и не принадлежит к Солнечной системе, имея межзвездное происхождение.

В социальных сетях и некоторых медиа распространялись слухи о возможном искусственном происхождении объекта, однако научное сообщество эти предположения опровергло, подтвердив его естественную природу.

Дальнейшая траектория и научный комментарий

Как ранее отмечали ученые, следующим этапом пути кометы станет сближение с Юпитером. По словам ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта, это событие произойдет в марте 2026 года. После данного гравитационного маневра объект больше не будет приближаться к планетам Солнечной системы.

Специалист уточнил, что термин «сближение» является условным, поскольку минимальное расстояние до газового гиганта составит свыше 50 миллионов километров. Окончательно покинуть Солнечную систему, границей которой считается облако Оорта, комете предстоит через тысячи астрономических единиц.