Владимир Путин объявил об открытии заседания ЕАЭС в Петербурге

Президент России Владимир Путин открыл в Санкт-Петербурге заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС).

Северной столицы состоялось открытие заседания Высшего Евразийского экономического совета. Во время выступления на мероприятии Путин заявил, что ЕАЭС утвердился как самодостаточный центр в формирующемся многополярном мире.

По словам главы государства, сотрудничество в рамках объединения продолжает поступательно развиваться. Это позволяет обеспечивать экономическую стабильность стран-участниц и устойчивость всего региона в условиях турбулентности мировой экономики.

Президент подчеркнул рост взаимной торговли, инвестиций и кооперационных связей, которые приносят реальную выгоду каждому государству и повышают качество жизни населения.

Напомним, что в объединение входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В ходе заседания стороны обсудят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, определят ориентиры для углубления интеграции и развития единого рынка, а также утвердят ряд важных документов.

Ключевым итогом мероприятия может стать подписание Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Индонезией.