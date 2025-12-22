В 2026 году пособия на детей могут вырасти до 18,4 тысячи рублей

Размер ежемесячных выплат на детей в России в 2026 году будет привязан к новому прожиточному минимуму.

Пособия составят от 9,2 тысячи рублей до 18,4 тысячи рублей. Конкретная сумма будет зависеть от уровня дохода семьи и ее нуждаемости.

Об этом РИА Новости рассказал депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин. По его словам, базовая выплата в размере пятидесяти процентов от прожиточного минимума составит 9185 рублей.

При выплате в 75 процентов от минимума семьи будут получать 13 778 рублей. Максимальный размер пособия, равный 100 процентам, достигнет 18 371 рубля.

Прожиточный минимум на душу населения в 2026 году, согласно прогнозам, увеличится до 18,9 тысячи рублей. Для детей эта величина будет установлена на уровне 18,4 тысячи рублей.

Для трудоспособных граждан показатель составит 20,6 тысячи рублей. Эти значения и станут основой для расчета всех социальных выплат.