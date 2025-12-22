Социальные выплаты в Ленобласти проиндексируют с января 2026 года

В Ленинградской области с 1 января 2026 года проиндексируют социальные выплаты.

Общий размер индексации составит 5,4 процента. Повышенные выплаты будут получать ветераны труда, дети войны, труженики тыла и жертвы политических репрессий.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, по отдельным мерам поддержки повышение будет выше. Например, номинал сертификата на зубопротезирование увеличится сразу на 25 процентов.

Председатель Комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева отметила, что выплаты к юбилейным датам сохранятся в твердом размере. Речь идет о доплатах к дням рождения и юбилеям совместной жизни.

Выплаты по сертификатам на зубопротезирование для участников специальной военной операции вырастут до 75750 рублей. Также увеличатся суммы к юбилеям: от 15 до 25 тысяч рублей в 90, 95 и 100 лет.

Ранее губернатор области Александр Дрозденко сообщал о новой мере поддержки. Молодые семьи будут получать единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующих детей.