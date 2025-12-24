Автономные беспилотные трамваи могут выйти на улицы Петербурга к 2030 году

Первые полностью беспилотные трамваи могут начать работать на маршрутах Санкт-Петербурга к 2030 году. Технологии для автономного движения проходят испытания в городе с 2018 года.

Новые автономные трамваи могут появиться на улицах Северной столицы примерно к 2030 году. Как заявил глава компании «ПК Транспортные системы» Андрей Юхненко, технологически такой транспорт уже существует. Он способен самостоятельно выбирать скорость и отслеживать климатические параметры в салоне и кабине.

По его словам, испытания соответствующих технологий начались в городе в 2018 году. С 2022 года поставляемые в Петербург трамваи оснащают системой активной безопасности и помощи водителю. В текущем году специалисты внедрили в систему мощные микропроцессоры и скорректировали алгоритмы ее работы.

Юхненко отметил, что для реализации проекта недостаточно создать только сам трамвай, детекторы и алгоритмы. Необходимо также развить внешнюю инфраструктуру, отработать алгоритмы взаимодействия, протестировать программное обеспечение и обеспечить защиту от кибератак.

Еще одним барьером для развития автономного транспорта является федеральное законодательство, которое предписывает обязательное наличие водителя в транспортном средстве. Сам гендиректор считает, что водитель в кабине должен присутствовать, ссылаясь на психологический фактор восприятия технологии пассажирами.

Ранее вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков сообщал о новых трамваях в ретро-стиле, разработанных специально для Петербурга. Их особенностью является использование беспилотных технологий. Около 400 вагонов передвигаются по маршрутам под контролем инженера бортовых систем, который следит за работой автоматики.

По словам главы Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентина Енокаева, работа по модернизации транспортной системы ведется постоянно и включает пополнение парка, оснащение его новой аппаратурой и автоматизацию процессов управления.