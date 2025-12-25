У поселка Дивенский в Ленобласти ликвидировали незаконную свалку

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области выявил и потребовал ликвидировать крупную несанкционированную свалку в Гатчинском округе.
Сотрудники Комитета госэконадзора провели контрольные мероприятия в Гатчинском округе. В ходе проверки инспекторы обнаружили несанкционированную свалку вблизи поселка Дивенский.
В результате ведомство потребовало от администрации округа незамедлительно организовать вывоз мусора. Местные власти оперативно отреагировали на предписание надзорного органа. Несанкционированная свалка была устранена. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета госэконадзора
Одновременно сотрудники Комитета предупредили жителей поселка по штрафах за подобные нарушения природоохранного законодательства.