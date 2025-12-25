У поселка Дивенский в Ленобласти ликвидировали незаконную свалку

Erid: 2VtzqxjvZmTБилайн запустил новую акцию, которая меняет привычные отношения оператора со своими клиентами. Теперь им за входящие звонки с мобильных номеров других операторов будут начисляться на счёт «живые» деньги.Механика максимально проста — выбираете подписку bee с любым пакетом услуг и, когда принимаете входящие, Билайн пополняет ваш мобильный баланс из расчёта 50 копеек за каждую полную минуту разговора. Начисление происходит сразу после завершения звонка. Полученные таким образом средства можно потратить как на оплату связи, так и различных опций и сервисов, вплоть до ЖКХ или парковки, которые можно оплатить с мобильного счёта. Начисление средств проходит за входящие звонки, принятые до 31 июля 2026 года. «Мы предлагаем клиентам новый взгляд на отношения с сотовым оператором: Билайн снизил собственную прибыль от входящих вызовов, чтобы...