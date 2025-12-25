В Парголово открыли новую автобусную площадку с диспетчерской и комнатой отдыха

В Выборгском районе Санкт-Петербурга открылась новая отстойно-разворотная площадка «Заречная». С 16 января она станет отправной точкой для пяти автобусных маршрутов, интервалы движения на некоторых из них сократятся.

Объект был создан по проекту «Идеальная конечная станция» и предназначен для улучшения транспортного обслуживания жителей активно растущих микрорайонов «Парнас», «Шувалово-Озерки» и «Парголово». В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков, председатель Комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев, заместитель председателя Комитета по транспорту Денис Усанов и директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Виталий Войнов.

С 16 января площадка станет хабом для пяти автобусных маршрутов. Изменения направлены на сокращение интервалов, продление маршрутов к станциям метро и создание новых прямых связей между районами. Для маршрутов № 214А и № 214Б интервалы движения в часы пик сократятся до 8-9 минут. Маршрут № 113 будет продлен до микрорайона «Парнас», обеспечив прямую связь с промзоной и станцией метро «Проспект Просвещения». Маршрут № 139 также продлят, что увеличит количество рейсов на 14% и улучшит пересадку на метро «Гражданский проспект».

Кроме того, кольцевые маршруты № 104 и № 148 объединят в один маршрут № 148, что повысит регулярность и пунктуальность движения. Обслуживание переведут с площадки на улице Жени Егоровой. По словам Енокаева, в перспективе на новую площадку планируют перенаправить маршрут № 167, а впоследствии запустить новый маршрут № 238.

На площадке оборудована модульная диспетчерская станция с условиями для качественного отдыха водителей между рейсами. Здесь есть комната отдыха и приема пищи, медицинский кабинет, душевая, санузлы и система кондиционирования. Как отметили представители Комтранса, данный подход напрямую влияет на безопасность перевозок, позволяя водителям полностью концентрироваться на дороге.

Также в ведомстве добавили, что ввод в эксплуатацию площадки «Заречная» является частью системной работы по комплексному развитию транспортной инфраструктуры новых районов Санкт-Петербурга.