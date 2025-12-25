Четверг, 25 декабря 2025
Космический мусор может стать главным риском для серверов Google

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Проект Google по размещению вычислительных мощностей в космосе может столкнуться с серьезными практическими проблемами. Главным вызовом для орбитальных центров обработки данных станет угроза со стороны космического мусора.

Цели проекта и выбор орбиты

В ответ на растущие энергетические потребности искусственного интеллекта и облачных технологий компания Google представила проект Suncatcher. Его суть заключается в развертывании группировки из 81 спутника на солнечно-синхронной орбите высотой около 650 километров.

Данные аппараты оснастили крупными солнечными панелями, которые должны собирать энергию солнца для питания вычислительных модулей в космосе. Таким образом, запросы пользователей будут обрабатываться на орбите, что позволит оставить выделяемое тепло в космическом вакууме и снизить нагрузку на наземные энергосети.

Выбранная орбита обеспечивает постоянный доступ к солнечному свету, но при этом является одной из наиболее загруженных на низкой околоземной орбите.

Ключевые риски

Основная уязвимость проекта связана с необходимостью поддержания сверхплотной конфигурации спутников. Для эффективной работы в качестве распределенного вычислительного кластера аппараты должны находиться в радиусе одного километра друг от друга, с расстоянием между узлами меньше 200 метров. Это требует выполнения точнейших маневров на орбитальной скорости около 28 тысяч километров в час, что создает исключительно сложные условия для безопасного управления.

Главной угрозой для такой конфигурации является космический мусор — обломки отработавших спутников, ступеней ракет и другие техногенные объекты. На низкой околоземной орбите отслеживаются десятки тысяч объектов размером больше 10 сантиметров, однако миллионы более мелких, но не менее опасных обломков остаются неконтролируемыми.

По оценкам экспертов, спутник на целевой орбите может сталкиваться с обломком размером больше песчинки каждые пять секунд. Столкновение даже с небольшим объектом при сверхвысокой скорости способно вывести из строя аппарат, что в плотном кластере может спровоцировать каскадную аварию по принципу синдрома Кесслера, когда одно столкновение порождает множество новых обломков, вызывающих последующие аварии.

Необходимые технологические и регуляторные решения

Для минимизации рисков потребуются принципиально новые инженерные решения. По мнению специалистов, нынешняя конструкция Suncatcher не включает возможности активного автономного избегания столкновений. Для безопасной работы группировке потребуется оснащение системой, способной в реальном времени обнаруживать мелкие обломки и координированно маневрировать всем кластером, подобно стае птиц.

Параллельно развиваются регуляторные инициативы. Федеральная комиссия по связи США уже приняла правило, обязывающее операторов выводить спутники с орбиты в течение пяти лет после завершения миссии.

Некоторые эксперты предлагают пойти дальше и ввести налог на использование орбитальных ресурсов, средства от которого направлялись бы на финансирование миссий по активному удалению наиболее опасного мусора. Без сочетания передовых технологий уклонения и глобальных мер по очистке орбиты перспектива размещения масштабной коммерческой инфраструктуры в космосе может столкнуться с непреодолимыми препятствиями.

