Российские ученые планируют найти «колыбель» солнечных вспышек

Российские ученые планируют с помощью эксперимента «Солнце-Терагерц» впервые в мире детально изучить излучение Солнца в терагерцовом диапазоне. Как сообщил руководитель эксперимента, заведующий лабораторией Физического института РАН имени П.Н. Лебедева Владимир Махмутов, это может позволить понять, в каком слое атмосферы звезды происходит зарождение вспышек.

По его словам, рабочие частоты аппаратуры позволяют проникнуть в атмосферу Солнца на глубину примерно 300-1000 километров от поверхности фотосферы и наблюдать за возможным зарождением вспышки. Наблюдать Солнце в этом диапазоне с поверхности Земли невозможно из-за поглощения излучения молекулами атмосферных газов.

В беседе с РИА Новости Махмутов пояснил, что существующие длинноволновые телескопы наблюдают за короной Солнца, а приборы, регистрирующие излучение ближе к фотосфере, фиксируют уже ускоренные частицы. Если эксперимент покажет, что терагерцовое излучение возникает раньше рентгеновского, это будет свидетельствовать о первоначальном энерговыделении в нижней хромосфере. Таким образом, можно будет определить слой, где зарождается вспышка.

В настоящее время существует семь моделей для описания природы солнечного излучения. Данные, полученные в ходе эксперимента, позволят понять, какая из них ближе к истине.

Кроме того, это может дать возможность в определенной степени прогнозировать вспышки, зная временной интервал между появлением терагерцового излучения и возникновением других электромагнитных волн.