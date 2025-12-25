Главную елку на Дворцовой площади сдувает штормовым ветром

Штормовой ветер в Санкт-Петербурге вызвал опасения за устойчивость главной новогодней ели на Дворцовой площади. Для предотвращения падения дерева рабочие дополнительно укрепили его тросами.

Сообщения о том, что дерево сильно раскачивается, появились в социальных сетях. Вечером в четверг к елке подогнали технику, и рабочие закрепили ее с помощью тросов. Основание ели было усилено, в нем установлены дополнительные бетонные блоки общим весом 34 тонны. Также дерево поддерживается с помощью альпинистских тросов.

Отметим, что ранее ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщило о неблагоприятных погодных условиях в городе. По данным ведомства, на территории Северной столицы ожидается снег с дождем и сильный ветер. Местами порывы могут достигать 17 метров в секунду.