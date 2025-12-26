В Ленобласти суд рассмотрит дело о травме железнодорожника в порту Усть-Луга

В Кингисеппский городской суд направлено уголовное дело в отношении водителя самосвала, обвиняемого в нарушении правил безопасности при проведении работ в морском порту Усть-Луга. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По версии следствия, в декабре 2024 года водитель, перевозивший уголь, совершил столкновение с тепловозом. На специальной подножке локомотива в этот момент находился составитель грузовых поездов, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В результате происшествия железнодорожнику был причинен тяжкий вред здоровью. Обвиняемому вменяется нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия.