Суд по делу о незаконном использовании Чебурашки выиграл «Союзмультфиль»

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» к предпринимателю о нарушении исключительных прав на персонажа.

Суд установил, что ответчик разместила на площадке «Яндекс.Маркет» товар, очень сильно напоминающий Чебурашку из анимационного фильма «Крокодил Гена», без разрешения правообладателя.

Предприниматель не явилась в судебное заседание, хотя была надлежащим образом извещена. Рассмотрев материалы дела, включая скриншоты сайта, суд пришел к выводу, что специальных знаний для установления сходства не требуется, так как персонаж узнаваем, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд взыскал с ответчика в общей сложности 113 276 рублей. В пользу АО «Киностудия «Союзмультфильм» назначена компенсация за нарушение товарного знака в размере 50 тысяч рублей, а также возмещены судебные издержки и госпошлина. ООО «Союзмультфильм» как обладатель лицензии получило компенсацию за нарушение авторских прав также в размере 50 тысяч рублей и возмещение госпошлины.