С начала января в России повысится МРОТ и появятся новые профессии

С 1 января 2026 года в России вступает в силу комплекс значимых законодательных изменений, которые затронут финансовую сферу, социальную поддержку, пенсионную систему и рынок труда.

Финансовый сектор и гарантии для самозанятых

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен до 27 093 рублей. Одновременно на всей территории страны стартует эксперимент по добровольной уплате самозанятыми взносов на социальное страхование, что впервые предоставит им право на оплачиваемый больничный лист. Федеральная налоговая служба (ФНС) получит расширенные полномочия для проведения оценки финансового состояния бизнеса по 55 критериям для компаний и 31 критерию для индивидуальных предпринимателей. Кроме того, Банк России увеличит перечень признаков мошеннических операций с 6 до 12.

Изменения в пенсионной системе

Страховые пенсии по старости для всех пенсионеров, независимо от факта работы, будут проиндексированы на 7,6%. Индексация затронет как стоимость пенсионного балла, так и размер фиксированной выплаты. Важным изменением станет полный учет в страховом стаже периода ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, без прежнего ограничения в шесть лет суммарно. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии сохранится на уровне 270 месяцев (22,5 года).

Оборонная сфера и социальная поддержка

С нового года вступает в силу механизм круглогодичного призыва на военную службу. Медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проводиться в течение всего календарного года. В социальной сфере для семей с невысокими доходами вводится новая налоговая выплата — автоматический возврат части уплаченного НДФЛ за предыдущий год, расчет которого будет осуществлять ФНС. Также регионы получат дополнительную федеральную помощь на лечение пациентов с орфанными заболеваниями.

Бытовые упрощения и обновление классификатора профессий

Для заселения в гостиницу, наряду с паспортом, можно будет использовать водительское удостоверение. Кроме того, с 1 января начнет действовать новый общероссийский классификатор профессий и должностей. В него вошли 5 597 профессий рабочих и 4 338 должностей служащих. В перечень официально добавлены такие современные специальности, как коуч, SMM-менеджер, копирайтер, специалист по искусственному интеллекту, инженер по 3D-печати, ландшафтный дизайнер и другие.