Организаторы праздника в Кронштадте ошиблись в написании названия города

На праздничном шоу в Кронштадте плакат с новогодним поздравлением содержал ошибку в написании города.

Жители Кронштадта обратили внимание на ошибки в новогоднем оформлении на главной площади города. На плакате с поздравлением «С Новым годом!» название города было искажено и написано, как «Крондшатд».

Фотография опечатки была опубликована в одном из Telegram-каналов города. Автор публикации задался риторическим вопросом о том, когда мероприятия начнут делать для людей, а не для формального отчета, сообщает Мойка78.

Инцидент произошел в рамках рождественского фестиваля, который стартовал в городе 27 декабря. В тот же день на Якорной площади прошла торжественная церемония зажжения новогодней елки.

Ранее стало известно, что бюджет на праздничное оформление Санкт-Петербурга к Новому году составил 1,2 миллиарда рублей, что в несколько раз превышает аналогичные расходы Москвы, где на эти цели было выделено 414 миллионов рублей.