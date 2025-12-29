Женщина пострадала при пожаре в квартире на Новолитовской улице

В результате пожара в квартире на Новолитовской улице в Выборгском районе Петербурга пострадала женщина, которую госпитализировали в медицинское учреждение. Возгорание было ликвидировано пожарными в течение получаса.

Сообщение о пожаре на Новолитовской улице поступило в спасательные службы 29 декабря в 18:28.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, горение происходило в трехкомнатной квартире на площади один квадратный метр.

В результате происшествия пострадала одна из жительниц квартиры. Женщина была госпитализирована в одну из больниц Северной столицы.

К ликвидации возгорания были привлечены три единицы специальной техники и 15 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. К 18:59 пожар был полностью ликвидирован.