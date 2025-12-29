Астрономы зафиксировали новые струи от межзвездной кометы 3I/ATLAS

На новых снимках космического телескопа Hubble у межзвездного объекта 3I/ATLAS зафиксированы две реактивные струи.

По словам астронома из Гарвардского университета Ави Леба, изображения, полученные 12 и 27 декабря 2025 года, показывают две струи у объекта. Яркая из них формирует анти-хвост, направленный в сторону Солнца. По его словам, струи исходят с разных сторон, что может указывать на изменение активности объекта после прохождения перигелия.

Альтернативная версия предполагает, что обе струи могут исходить от одной, обращенной к Солнцу стороны, но состоять из частиц разного размера, по-разному реагирующих на солнечное излучение.

Напомним, межзвездный объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года и позже идентифицирован как комета из другой звездной системы. Ее кома (газопылевое облако) имеет диаметр около 24 километров. Согласно компьютерному моделированию, возраст кометы может превышать 7,5 миллиардов лет, что делает ее потенциально древнее Солнца.

Ранее Ави Леб сообщал об аномальном изменении цвета объекта и наличии у него собственного свечения, источник которого не установлен. Это породило гипотезы о возможном искусственном происхождении объекта, хотя основная научная трактовка рассматривает его как естественное небесное тело.