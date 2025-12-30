В Петербурге установлен подросток, проехавший на электричке зацпингом

Транспортные полицейские Санкт-Петербурга установили личность 14-летнего подростка, который незаконно проехал на пригородной электричке, зацепившись за вагон с внешней стороны. Инцидент произошел на маршруте «Малая Вишера – Санкт-Петербург».

По данным пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, контролер-кассир заметил нарушителя во время следования поезда и попытался задержать его по прибытии на вокзал, но подросток скрылся. В ходе проверки стражи порядка выяснили, что юноша проехал одну остановку на участке Сортировочная-Главная, находясь в неприспособленном и крайне опасном для проезда месте.

С подростком провели профилактическую беседу, в которой объяснили смертельные риски подобного способа передвижения. В отношении его законного представителя составлен административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Полиция напоминает, что «зацепинг» часто приводит к трагическим последствиям, и призывает граждан не подвергать себя и близких неоправданному риску на объектах железнодорожного транспорта.