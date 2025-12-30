Во Всеволожске подросткам не заплатили 30 тысяч рублей за работу в ПВЗ

Всеволожская городская прокуратура выявила нарушения трудовых прав двух несовершеннолетних, работавших на пункте выдачи маркетплейса у индивидуального предпринимателя.

Проверка установила, что с подростками не были заключены трудовые договоры, а также не выплачена заработная плата на общую сумму более 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленобласти.

Прокуратура внесла представление предпринимателю, после чего задолженность перед несовершеннолетними была полностью погашена. Кроме того, по инициативе надзорного ведомства работодателю назначен административный штраф за нарушение законодательства об оплате труда.

В прокуратуре подчеркнули, что вопросы соблюдения прав несовершеннолетних остаются на постоянном контроле.