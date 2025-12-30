В Ленобласти усилят меры безопасности в новогодние праздники

На расширенном заседании Оперативного штаба Северо-Западного федерального округа утверждены дополнительные меры безопасности в период новогодних и рождественских праздников.

С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в Ленинградской области будет повышен уровень защиты общественного порядка и безопасности населения.

В регионе запланировано 719 праздничных мероприятий, из них 128 уличных, с ожидаемым участием около 85 тысяч человек. К охране порядка будут привлечены сотрудники МВД, частные охранные организации, дружинники и казаки. Также будет усилено патрулирование и ограничен проезд транспорта к местам массовых гуляний.

Особое внимание уделено обеспечению безопасности во время рождественских служб, в которых, по оценкам, примут участие до 28 тысяч человек. Все меры направлены на предотвращение возможных инцидентов и создание безопасных условий для отдыха жителей и гостей области.