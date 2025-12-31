Среда, 31 декабря 2025
В новогоднюю ночь в Ленобласти возможны полярные сияния

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

В ночь с 31 декабря на 1 января 2026 года жители Ленинградской области смогут стать свидетелями редкого природного явления — полярного сияния.

Согласно прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, в эту ночь ожидается слабая магнитная буря.

К возможному появлению сияний приведет сочетание двух факторов: воздействие от небольшой корональной дыры, наблюдаемой в северном полушарии Солнца, и приход к Земле края плазменного облака, выброшенного в результате серии солнечных вспышек класса M.

Наиболее высокие шансы увидеть сияние будут у жителей северных и северо-западных регионов России, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Для центральных регионов, включая Москву, вероятность заметных сияний по предварительным данным составляет около 20%.

Напомним, что недавно в небе над Ленобластью уже наблюдалось уникальное для этих широт розовое северное сияние, окрасившее ночной небосвод в сказочные цвета.

