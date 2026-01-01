Автомобиль перевернулся и оказался в кювете у деревни Кулаково

В результате аварии у деревни Кулаково автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Все находившиеся в салоне люди не пострадали.

По информации читателей Gazeta.SPb, автомобиль марки Renault Sandero совершил как минимум один полный переворот вокруг своей оси, после чего оказался в кювете. В момент происшествия в машине находились четверо пассажиров: мужчина, женщина и двое детей, а также две собаки.

Благодаря оперативным действиям других водителей, оказавшихся на месте, последствия инцидента были ликвидированы примерно в течение часа. Помощь со стороны очевидцев позволила вызволить автомобиль из кювета.