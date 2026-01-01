За новогоднюю ночь общественный транспорт перевез около 170 тысяч петербуржцев

Общественный транспорт Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь перевез порядка 170 тысяч пассажиров. Это на 16 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В праздничную ночь общий пассажиропоток городского транспорта составил 170 тысяч человек. Это на 16 тысяч больше, чем годом ранее, когда было перевезено около 154 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Основной рост обеспечил метрополитен, который обслужил примерно 144 тысячи человек. Этот результат на 21,8 тысячи (или 17,8%) превысил показатель прошлого года. Наиболее востребованными стали станции у главных праздничных площадок.

Наземный транспорт перевез свыше 25 тысяч человек. Было выполнено 13,7 тысячи поездки на автобусах, 6,6 тысячи — на троллейбусах и 5,1 тысячи — на трамваях.

Временно исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков отметил, что общественный транспорт полностью справился с поставленной задачей, обеспечив горожан и гостей города мобильностью и безопасностью. По его мнению, рост пассажиропотока является показателем доверия петербуржцев.

В транспортном ведомстве напомнили, что в период новогодних каникул с 1 по 11 января городской транспорт переходит на режим работы по воскресному расписанию. Особое внимание пассажирам следует обратить на ночь с 6 на 7 января: с 01:00 до 05:00 метро будет работать с увеличенными интервалами, а также будет организовано специальное движение по пяти ключевым наземным маршрутам, где транспорт будет курсировать не реже чем каждые 30 минут.

С 1 по 10 января пригородные поезда они будут ходить по субботнему графику, а 11 января — по воскресному. Для комфортной поездки рекомендуется заранее планировать маршрут и уточнять актуальное расписание.