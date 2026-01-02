Тела убитых в ОАЭ криптобизнесмена Новака и его супруги доставили в Петербург

Тела криптовалютного предпринимателя Романа Новака и его жены Анны доставлены самолетом в Санкт-Петербург.

Тела криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны, убитых в Объединенных Арабских Эмиратах в октябре, доставлены в Санкт-Петербург, сообщает ТАСС. По данным следствия, супругов похитили с целью вымогательства криптовалюты, после чего убили и захоронили в пустыне.

Об исчезновении Новаков стало известно в ноябре, после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранители выяснили, что супруги пропали 2 октября после встречи с потенциальными инвесторами в городе Хатта. Личный водитель отвез их на стоянку у озера, где они пересели в другой автомобиль и исчезли, после чего связь с ними оборвалась.

Следователи полагают, что у убийц были сообщники, помогавшие организовать похищение путем аренды автомобилей и помещений для удержания жертв. После совершения преступления обвиняемые избавлялись от орудий убийства и личных вещей потерпевших на территории разных эмиратов.

По подозрению в причастности к преступлению в разных регионах России задержали троих мужчин. Их доставили в Санкт-Петербург, где 7 ноября Октябрьский районный суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Заседания прошли в закрытом режиме. Двое задержанных частично признали вину.