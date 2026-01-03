Отар Кушанашвили назвал ситуацию Ларисы Долиной с мошенниками ожидаемой

Журналист Отар Кушанашвили в шоу «За деньги» позволил себе резкие высказывания в адрес певицы Ларисы Долиной на фоне продолжающегося скандала с продажей ее квартиры.

Кушанашвили заявил, что сложившаяся ситуация была ожидаемой, но его удивило, что имя артистки стало нарицательным. Он отметил, что знает Долину с 1992 года, и охарактеризовал ее как человека, который «ненавидит людей» и является «желчным». По его словам, певица и ее представители пытались унизить покупательницу Полину Лурье, которую он назвал «простой матерью-одиночкой».

Напомним, летом 2024 года Долина продала квартиру за 112 миллионов рублей, перечислив деньги мошенникам, выдававшим себя за сотрудников МВД. Певица подала иск о признании сделки недействительной.

В конце ноября кассационный суд поддержал ее, но затем Верховный суд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение, обязав Долину покинуть квартиру. 25 декабря Московский городской суд постановил выселить артистку. Долина просила у покупательницы отсрочку для сбора вещей, но получила отказ.