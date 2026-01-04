С 2026 года пенсии будут ежегодно пересчитываться с учетом новых баллов

В России с 2026 года вводится ежегодный перерасчет страховой пенсии с учетом пенсионных баллов (ИПК), накопленных работающими пенсионерами. Эта мера предусмотрена в рамках правительственного плана по повышению качества жизни граждан старшего поколения до 2030 года.

Как поясняется, страховая пенсия формируется из фиксированной выплаты и накопленных баллов, количество которых зависит от стажа и размера зарплаты. После выхода на пенсию человек продолжает получать баллы за каждый отработанный год за счет страховых взносов работодателя. Перерасчет с учетом этих баллов будет производиться ежегодно с 1 августа на основе данных за предыдущий год. Например, 1 августа 2026 года пенсию пересчитают по баллам, заработанным в 2025 году.

Ответственность за проведение перерасчетов возложена на Социальный фонд России, который должен ежегодно отчитываться о проделанной работе перед Минтрудом.

Кроме того, с 1 января 2026 года страховые пенсии всех пенсионеров — как работающих, так и неработающих — проиндексированы на 7,6%. Эта индексация объединила повышение по уровню инфляции и по прогнозируемому росту зарплат. В последующие годы индексация будет проводиться с 1 февраля и с 1 апреля.