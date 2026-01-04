Суд арестовал водителя аэролодки, столкнувшейся с мостом в Новоладожском канале

Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого в нарушении правил безопасности на водном транспорте, повлекшем гибель трех человек. Он будет находиться под стражей до 2 марта 2026 года.

По версии следствия, 2 января 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея прав на управление маломерным судном, управлял аэролодкой «Вьюга 500» по Новоладожскому каналу, пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На борту находились три пассажира без спасательных средств. В темное время суток, не осуществляя должного наблюдения и не выбрав безопасную скорость, он допустил столкновение с понтонным мостом. Аэролодка опрокинулась, все пассажиры упали в воду и погибли на месте происшествия.

Водитель был задержан 3 января, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).