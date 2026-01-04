Фильм «Буратино» собрал больше 1 млрд рублей за четыре дня проката

Новогодние семейные фильмы «Буратино» Игоря Волошина и «Простоквашино» Сарика Андреасяна на старте в прокате, превысив сборы в 1 миллиард рублей каждый уже к четвертому дню показа.

Данные опубликованы Единой федеральной автоматизированной информационной системой (ЕАИС). Обе картины вышли 1 января 2026 года. На 13:40 4 января сборы «Буратино» составили 1 миллиард рублей, из которых 227 миллионов пришлись на первый день. Фильм посмотрели 1,7 миллиона зрителей. «Простоквашино» собрал 1,008 миллиарда рублей, стартовав с 229,9 миллиона в первый день. Его аудитория составила 1,8 миллиона человек.

Напомним, в фильме «Буратино» главную роль с помощью технологии motion capture исполнила юная актриса Виталия Корниенко. В картине также заняты Александр Яценко (Папа Карло), Анастасия Талызина (Мальвина), Марк Эйдельштейн (Артемон), Степан Белозеров (Пьеро), Рузиль Минекаев (Арлекин), Виктория Исакова и Александр Петров (Лиса Алиса и Кот Базилио), Светлана Немоляева (Тортилла). Карабаса Барабаса сыграл Федор Бондарчук.

В «Простоквашино» дядю Федора сыграл Роман Панков. Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, Шарика — Павел Деревянко. Роли почтальона Печкина и родителей дяди Федора исполнили Иван Охлобыстин, Лиза Моряк и Павел Прилучный.