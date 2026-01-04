Мариинский театр открыл серию показов «Щелкунчика» в новаторской постановке

В воскресенье, 4 января, Мариинский театр начал серию из восьми спектаклей «Щелкунчика», приуроченную к 25-летию новаторской постановки художника Михаила Шемякина. Его версия будет представлена 4, 6 и 8 января на новой сцене театра.

Как сообщила пресс-служба театра, этот авторский спектакль, ставший визитной карточкой Петербурга, впервые был показан 12 февраля 2001 года. За четверть века постановка выдержала сотни показов, а интерес публики к ней продолжает расти. Для зрителей это возможность увидеть классический балетный сюжет в оригинальной интерпретации, доступной только на сцене Мариинского театра.

Шемякин стремился вернуть сказке гофмановский дух с элементами гротеска, странностей и перевоплощений, а также восстановить оригинальное либретто Мариуса Петипа. Вдохновением для художника послужила запись Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 1998 года, которая, по его мнению, раскрыла всю мощь музыки Чайковского.

В спектакле Шемякин выступил как автор декораций, костюмов, сценарист и режиссер. Он населил сцену причудливыми персонажами в треуголках и с маскарадными носами, воссоздав атмосферу бюргерского быта, а знаменитый вальс снежинок превратился в зловещую черную вьюгу. Хореографию постановки создал тогдашний солист театра Кирилл Симонов.