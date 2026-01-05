Петербуржцы жалуются на грязные и неочищенные от снега остановки

Жители Санкт-Петербурга недовольны состоянием остановок общественного транспорта и тротуаров, которые не расчищаются от снега и грязи после новогодних праздников.

Как сообщают пользователи группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», остановки и пешеходные зоны покрыты слоем снежной каши и реагентов.

Один из их отметил, что 3 января при пешей прогулке от площади Восстания до Дворцовой не встретил ни одной чистящей или подметающей машины. На проезжей части, по его словам, лежал слой грязи, а на тротуарах — равномерный слой толщиной около пяти сантиметров.

«Такая же картина повсеместно, вместо вывоза снега его сгребают с проезжей части на тротуары и все, что на них находится. Так проще», — сообщил один из пользователей. «Вчера гуляли по центру, за пять часов прогулки встретили одного дворника», — отмечает жительница Санкт-Петербурга. «Водитель чистит дороги, а на тротуарах должны потом навести чистоту рабочие убдх» — добавил подписчик группы.

Некоторые жители отмечают контраст между летним благоустройством, когда на тех же местах развешивают цветы, и зимней запущенностью, задаваясь вопросом, нужна ли чистота только в теплое время года.

Отметим, что 5 января жители разных районов Петербурга сообщают о проблемах с уборкой снега. На придомовых территориях не чистят тротуары, парковки завалены снегом, а на дорогах и тротуарных дорожках остаются грязные снежные отвалы. Все это создает препятствия для передвижения и транспорта.