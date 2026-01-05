После столкновения катеров в Выборгском заливе было возбуждено уголовное дело

Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело после столкновения маломерных судов в Выборгском заливе. Судоводитель одного из катеров осуществлял коммерческие перевозки без необходимых документов.

Как установила проверка, в августе 2025 года в акватории залива произошло лобовое столкновение маломерных судов. Один из судоводителей, не имея необходимой лицензии, прав и навыков, незаконно занимался коммерческими перевозками пассажиров, включая детей.

Он рекламировал свои услуги в Интернете и использовал катер с просроченным сроком технического освидетельствования. Допущенные нарушения требований безопасности стали причиной происшествия.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Кроме того, в защиту прав несовершеннолетнего прокурор направил в суд иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей.