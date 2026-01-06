Ученые нашли в «мусорной» ДНК ключи к пониманию болезни Альцгеймера

Австралийские ученые выявили свыше 150 регуляторных элементов в ДНК клеток мозга, которые могут играть ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера.

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса обнаружили в ДНК больше 150 регуляторных элементов, которые могут влиять на развитие болезни Альцгеймера. Эти элементы расположены в некодирующих областях генома и действуют как «переключатели», усиливающие активность определенных генов в клетках мозга астроцитах.

Ранее было известно, что астроциты при болезни Альцгеймера переходят от поддержки нейронов к их повреждению. Новое исследование, опубликованное в Nature Neuroscience, позволило составить карту связей между энхансерами и управляемыми ими генами именно в этих клетках. Для этого ученые использовали инструмент CRISPRi для временного подавления выбранных участков ДНК, сообщает Planet.Today.

Как пояснила молекулярный биолог Ирина Войнеагу, изменения при таких заболеваниях часто находятся не в самих генах, а в регуляторных областях между ними. Эксперименты подтвердили, что многие из найденных энхансеров регулируют работу генов, связанных с развитием Альцгеймера. Эти данные помогут обучить ИИ для эффективного поиска подобных элементов в будущем.

Исследователи подчеркивают, что работа не предлагает готовых методов лечения, но дает ключевое понимание регуляции генов в астроцитах, необходимое для разработки будущих терапий.