Среда, 7 января 2026
Санкт-Петербург
Новости

Доступные варианты подержанных компактных кроссоверов в 2026 году

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

На вторичном рынке России в 2026 году сохраняется широкий выбор проверенных некитайских компактных кроссоверов (сегмент SUV-B). Модели, бывшие лидерами продаж пять лет назад, остаются надежным выбором.

Самый утилитарный и доступный вариант — Renault Duster первого поколения (2009–2021) с ценами от 450 тысяч рублей. Его более городские аналоги — Renault Kaptur  и Nissan Terrano — предлагаются от 550-620 тысяч рублей.

Среди корейских моделей лидером спроса остается Hyundai Creta. Первое поколение (2016–2021) можно найти от 670 тысяч рублей. Популярны также модели на платформе Gamma II: Opel Mokka, Buick Encore и Chevrolet Trax с ценами от 800 тысяч рублей.

Как сообщает 110km.ru, для ценителей оригинального дизайна подойдет Nissan Juke (от 810 тыс. руб.), а за надежность и высокую стоимость владения придется платить в случае с Toyota C-HR (от 1,28 млн руб.).

Volkswagen T-Roc (от 1,65 млн руб.) и Peugeot 2008 второго поколения (от 1,11 млн руб.) представляют европейский сегмент. Поклонникам полного привода можно рекомендовать Suzuki Vitara (от 1,36 млн руб.).

Наиболее бюджетным вариантом остается Ford EcoSport (от 980 тыс. руб.), а самым необычным по дизайну — Kia Soul третьего поколения (от 1,3 млн руб.).

Ключевой фактор при выборе — тщательная проверка технического состояния конкретного автомобиля и его истории обслуживания.

