Снос исторического здания в Петербурге вызвал протесты

В Санкт-Петербурге на 2-м Муринском проспекте начались работы по демонтажу здания бывшего Научно-исследовательского института бумажной промышленности. Работы ведутся с привлечением спецтехники, на которой, по утверждениям очевидцев, отсутствуют стандартные опознавательные знаки.

Активисты и жители города собрались у объекта, пытаясь помешать сносу. Они заявляют, что действия являются незаконными, так как здание, по их мнению, подлежит охране в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия.

Ранее в социальных сетях распространялась информация о поиске людей для силового противодействия защитникам здания.

Отметим, что споры вокруг этого строения ведутся с 2019 года. Застройщик планирует возвести на данном участке жилой комплекс. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга неоднократно отказывался включать здание в реестр охраняемых объектов, в том числе после судебного решения 2025 года, предписывавшего пересмотреть его статус.